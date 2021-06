Biden, 'in America le armi sono diventate un'epidemia'

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - "Tolleranza zero per i venditori di armi che violano le regole". Lo afferma il presidente Joe Biden illustrando la sua strategia per combattere l'aumento della criminalità negli Stati Uniti. "Quella delle armi è un'epidemia". Lo afferma il presidente Joe Biden illustrando la strategia della Casa Bianca per combattere l'aumento della criminalità negli Stati Uniti. "Ci sono ancora troppe pistole che finiscono nelle mani sbagliate", aggiunge Biden. (ANSA).