Usa: Obama contro repubblicani, democrazia non è scontata

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Barack Obama contro i repubblicani, ai quali chiede di non ricorrere al filibustering, l'ostruzionismo, per bloccare il For the People Act, il provvedimento priorità per i democratici per rivedere il sistema elettorale americano e difendere i diritti di voto. "Pensate come dopo l'insurrezione del 6 gennaio, con la nostra democrazia" in pericolo, i repubblicani hanno appoggiato l'idea delle "irregolarità e della legittimità del voto e ora improvvisamente hanno paura di parlare di questo tema e di trovare una soluzione", afferma l'ex presidente. "Il problema dei diritti di voto potrebbe non allarmare molti di noi" ma "la violenza del 6 gennaio - aggiunge - dovrebbe ricordarci che non possiamo dare per scontata la democrazia". (ANSA).