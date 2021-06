Usa: governatore Texas, avanti muro Messico contro invasione

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Un anticipo di 250 milioni di dollari per costruire il muro al confine fra Texas e Messico. Il governatore repubblicano della stato americano passa all'azione e continua sulla strada aperta da Donald Trump. Alla luce dello stop al muro deciso da Joe Biden, Greg Abbott annuncia che il Texas andrà avanti da solo nell'iniativa usando 250 milioni di dollari di entrate per esplorare e valutare la costruzione del muro per far fronte all'"invasione" di migranti. (ANSA).