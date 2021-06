Usa: corsa a sindaco Ny resta aperta a una settimana da voto

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - La corsa a sindaco di New York resta aperta a una settimana dal voto. Gli otto aspiranti a sostituire Bill de Blasio si sono scontrati nel quarto dibattito televisivo e nessuno di loro è riuscito ad affermarsi e prendere la volata.

Eric Adams, il presidente di Brooklyn, è in testa ai sondaggi ma nel dibattito non ha brillato. Si è scontrato ripetutamente con Andrew Yang, l'ex candidato alla Casa Bianca che fino a poche settimane fa lo insidiava ma che ora è in calo.

Kathryn Garcia e Maya Wiley hanno cercato imporsi facendo leva sulla loro esperienza e sulla possibilità di imprimere una svolta con il primo sindaco donna della città. Al centro del dibattito c'è stata la sicurezza della città ma anche il suo rilancio.

De Blasio finora non ha appoggiato nessun candidato e non è chiaro se lo farà prima del voto del 22 giugno. Molti dei candidati hanno espressamente detto di non voler il sostegno dell'attuale sindaco, molto criticato dei cittadini. (ANSA).