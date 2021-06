Usa: ovest in morsa caldo, allerta per 50 milioni residenti

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Circa 50 milioni di residenti sulla costa occidentale degli Stati Uniti sono nella morsa del caldo estremo. Il National Weather Service ha lanciato l'allerta meteo per le temperature che arriveranno a superare i 48 gradi, in particolare per Arizona, Nevada e il Colorado occidentale.

Gli stessi Stati, oltre alla California, sono già alle prese con la siccità, a causa anche dell'abbassamento del livello delle acque di Lake Mead, la più grande riserva idrica degli Stati Uniti. (ANSA).