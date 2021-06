Usa:in mare ceneri Hideki Tojo, mente attacco a Pearl Harbor

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Le ceneri del premier giapponese Hideki Tojo, una delle menti dietro l'attacco nipponico a Pearl Harbor nel 1941, sono state gettate in mare: dopo la sua esecuzione a morte per crimini di guerra nel 1948, Hideki Tojo è stato cremato e le sue ceneri sparse nell'oceano da un aereo militare americano. E' quanto rivelano alcuni documenti americani.

"Posso confermare di aver ricevuto i resti, di aver supervisionato alla cremazione e di aver personalmente cosparso le ceneri in mare" di diversi criminali di guerra, scriveva il militare Maj Luther Frierson in uno dei documenti rinvenuti presso gli Archivi Nazionali e datato 23 dicembre 1948. (ANSA).