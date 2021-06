Biden al G7, dobbiamo fare di tutto per vaccinare il mondo

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - "Ieri ho annunciato che gli Stati Uniti doneranno mezzo miliardo di vaccini Pfizer per aiutare i Paesi che ne hanno bisogno. In questo momento i nostri valori ci dicono che dobbiamo fare tutto il possibile per vaccinare il mondo contro il Covid 19". Lo twitta il presidente Usa Joe Biden. (ANSA).