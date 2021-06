Hacker attaccano big videogiochi Electronic Arts

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Attacco hacker contro Electronic Arts, uno dei giganti mondiali dei videogiochi. "Stiamo indagando la recente intrusione nella nostra rete con la quale è stato rubato un ammontare limitato di codice sorgente", afferma la società in una nota, sottolineando che gli hacker non hanno avuto accesso ai dati dei giocatori e "non c'è ragione di ritenere che la privacy" di chi gioca "sia a rischio". (ANSA).