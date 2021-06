Biden parte per l'Europa, 'Usa e Ue unite di fronte alla Cina e alla Russia'

Il G7 mostrerà alla Cina un fronte unito. Lo afferma il presidente americano Joe Biden assicurando che renderà chiaro a Vladimir Putin e alla Cina che gli Stati Uniti e l'Europa sono uniti.

Biden ha fatto queste dichiarazioni alla partenza per il suo viaggio in Europa, sottolineando che esso ha come obiettivo quello di rafforzare l'alleanza.

Nel Vecchio Continente il capo della Casa Bianca ha in programma di partecipare al vertice del G7 in Gran Bretagna, ai vertici Nato e con l'Ue e poi di incontrare il presidente russo Vladimir Putin a Ginevra

Biden anche detto che durante il suo viaggio in Europa nannuncerà un piano vaccinale per il mondo.