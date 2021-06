Numismatica e filatelia: tre tesori venduti in asta New York

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Tre pezzi rarissimi (una moneta e due francobolli), sogno di ogni collezionista, sono stati battuti oggi all'asta a New York da Sotheby's.

Il risultato migliore lo ha spuntato una rara moneta d'oro da 20 dollari che reca la data del 1933: e' stata venduta - secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters - a 18.9 milioni di dollari ed e' l'unica con questa data che e' possibile detenere legalmente per collezione.

Meno bene e' andato un francobollo conosciuto in un unico esemplare, il mitico ''one cent magenta'' della Guyana del 1857, venduto a ''soli'' 8,3 milioni di dollari contro i 9,5 milioni pagati per acquistare il raro pezzo nel 2014.

E' stato infine battuto un blocco dell' ''inverted jenny'', il francobollo americano di posta aerea emesso nel 1918 con l'aereo (che campeggia al centro della vignetta). stampato erroneamente capovolto: in asta ha realizzato 4,9 milioni di dollari. (ANSA).