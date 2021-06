Kamala Harris in Guatemala per la sua prima visita ufficiale

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Dopo aver dovuto cambiare aereo a causa di un problema tecnico, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris è atterrata ieri sera in Guatemala per iniziare una visita ufficiale nel Paese centroamericano, la prima da quando è in carica.

Secondo quanto riferito dal quotidiano guatemalteco Prensa Libre, per la visita di Harris c'è stato un forte dispiegamento di forze della polizia nazionale del Paese centroamericano con il supporto dell'esercito.

Harris incontrerà oggi il presidente del Guatemala Alejandro Giammattei, e alle ore 11 locali (le 19 italiane) emetteranno una dichiarazione congiunta. La vicepresidente Usa lascerà oggi stesso il Paese per recarsi in Messico, dove incontrerà il presidente Manuel López Obrador.

Durante la sua visita, si prevede che Harris firmi tre accordi con il Guatemala che includono questioni di sicurezza delle frontiere, lotta alla corruzione e sviluppo economico, come confermato da Juan González, direttore degli Affari emisferici presso il Consiglio di sicurezza della Casa Bianca.

Con il viaggio in Guatemala e Messico, Kamala Harris intende approfondire i rapporti diplomatici con due nazioni latinoamericane fondamentali per gli sforzi del governo degli Stati Uniti per frenare l'arrivo dei migranti nel Paese.

Da quando è stata incaricata dal presidente Joe Biden del tema della migrazione al confine tra Stati Uniti e Messico, Harris ha presentato un approccio incentrato sulla creazione di migliori opportunità e condizioni di vita nella regione attraverso aiuti umanitari ed economici. (ANSA).