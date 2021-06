Casa Bianca, pronti a rispondere su spionaggio alleati

(ANSA) - WASHINGTON, JUN 1 - La Casa Bianca lavorerà con i suoi alleati e partner europei per affrontare qualsiasi domanda: lo ha detto la vice portavoce Karine Jean-Pierre rispondendo ad un quesito dei reporter sulle rivelazioni sullo spionaggio Usa di leader europei tramite i sistemi di intercettazione dei cavi sottomarini danesi. Le rivelazioni, che hanno indotto Francia e Germania a chiedere chiarimenti, sono arrivate a due settimane dalla visita di Joe Biden in Europa, la sua prima all'estero: prima in Gran Bretagna per il G7, poi a Bruxelles per il vertice Usa-Ue e il summit Nato. (ANSA).