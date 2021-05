Usa: Disneyland lancia panino da 100 dollari in parco a tema

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Disneyland lancia un panino gigante da 100 dollari in grado di sfamare da 6 a 8 persone.

Soprannominato il "panino Pym-nini di dimensioni quantistiche", è uno degli alimenti più costosi alla House of Mouse dell'Avengers Campus, una zona tematica all'interno del Disney California Adventure dedicata all'addestramento della prossima generazione di supereroi. Nella focaccia ci sono formaggio, prosciutto al rosmarino, salame, salsa di pomodori secchi, e come contorno un'insalata di rucola. E' anche possibile comprare una porzione individuale del sandwich per 14,50 dollari.

Il Il Pym-nini sarà disponibile dal 4 giugno, quando l'Avengers Campus sarà finalmente aperto al pubblico.

L'inaugurazione della sezione del parco a tema era prevista nel luglio 2020, ma è stata posticipata a causa del covid. (ANSA).