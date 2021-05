Biden verso nomina di Tom Nides ad ambasciatore in Israele

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 25 - Joe Biden intende nominare come ambasciatore Usa in Israele l'ex alto dirigente del dipartimento di Stato Tom Nides. Lo riferiscono i media Usa, mentre secondo i media israeliani Niden avrebbe già accettato l'incarico. Mides è attualmente il direttore generale e il vicepresidente di Morgan Stanley. Precedentemente è stato vice segretario di Stato per la gestione e le risorse sotto l'allora segretaria di Stato Hillary Clinton dal 2011 al 2013. (ANSA).