Usa, bambino di 6 anni ucciso in lite fra automobilisti

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - Un bambino di sei anni è stato ucciso da una pallottola su un'autostrada della California in seguito a un litigio automobilistico fra la madre e un altro automobilista. Lo riportano i media americani. L'incidente è avvenuto venerdì mentre la donna accompagnava il bimbo a scuola.

Il bambino è stato colpito al ventre e trasportato subito in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Una lite degenerata in spari sarebbe anche all'origine della sparatoria avvenuta la notte scorsa a Minneapolis, finita con due morti e otto feriti. Secondo quanto riferito della polizia, le due vittime sono due uomini adulti. Uno dei feriti è in condizioni critiche. (ANSA).