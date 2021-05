Asta a 2,8 mln per andare nello spazio con navetta di Bezos

E' arrivato quasi a 3 milioni di dollari il prezzo per un biglietto sulla navetta di Blue Origin che portera' per la prima volta i turisti nello spazio.

L'azienda di Jeff Bezos ha messo all'asta uno dei sei posti sulla New Shepard (soprannominata 'RSS First Step Crew Capsule') per il viaggio di 11 minuti che il 20 luglio porterà sei persone a 100 km dalla superficie terrestre. Il lancio verraà effettuato dal Launch Site One, in Texas. L'offerta più alta è ora di 2,8 milioni di dollari, ma c'è tempo per rilanciare sino al 12 giugno, quando si terrà l'ultima fase dell'asta in diretta online.

L'asta, gestita dalla RR Auction Company (con sede a Boston), è iniziata il 5 maggio con offerte in buste chiuse, che sono state aperte mercoledì. Da allora, secondo quanto riferito da Blue Origin ai media Usa, ci sono stati oltre 5.200 offerenti da 136 Paesi.

L'ultimo volo riuscito di New Shepard è stato il 14 aprile, quando ha trasportato nello spazio un manichino per un crash test chiamato 'Mannequin Skywalker'. Si è trattato del quindicesimo volo di prova consecutivo della navetta senza equipaggio a bordo. Nella capsula, che si trova sulla parte superiore del razzo (rocket booster), possono entrare un massimo di sei passeggeri: quando la New Shepard raggiunge un'altitudine elevata si separa dal razzo, rientra nell'atmosfera e apre i suoi paracadute per un atterraggio sicuro. (ANSA).