Fauci, spero entro l'estate via bando viaggi da Europa a Usa

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 19 - "Spero che entro la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno ci possa essere un allentamento del bando che vieta i viaggi in Usa dall'area Schengen, Italia compresa, ma non posso garantire": e' l'auspicio dell'immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e consigliere medico del presidente Joe Biden nella task force Usa anti Covid, che ha parlato con la stampa italiana nel corso della cerimonia di conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nella residenza dell'ambasciatore in Usa Armando Varricchio.

L'Italia ha gia' riaperto i voli (covid-free) dagli Stati Uniti, che nel 2019 hanno fatto registrare nel Belpaese 6,1 milioni di ingressi turistici e 16,3 milioni di pernottamenti, per un totale di 5,5 miliardi di euro. Ma gli Usa non hanno ancora riaperto le porte ai turisti europei mantenendo il bando di Donald Trump, anche se le diplomazie sono al lavoro e non è escluso - secondo le voci che rimbalzano a Washington - che durante il viaggio di Biden in Europa a metà giugno ci possa essere qualche sviluppo. (ANSA).