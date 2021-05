Fauci, il 15% di vaccinati in Italia ancora poco per riaprire

"La gravità della pandemia varia da Paese a Paese, e quindi è difficile dare giudizi uniformi. Il tasso del 15% di persone completamente vaccinate in Italia è un buon punto di partenza ma in Usa non sarebbe sufficiente per cambiare le linee guida e riaprire. Significa che l'85% non è vaccinato, e quindi sarebbe prudente continuare ad usare le mascherine": così l'immunologo Anthony Fauci alla stampa italiana, dopo aver ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce nella residenza dell'ambasciatore italiano a Washington.

Lo scienziato ha ricordato che gli allentamenti delle restrizioni in Usa sono cominciati recentemente, quando il 60% degli adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ora, ha aggiunto, l'obiettivo dell'amministrazione Biden è arrivare al 70%, "dopo di che il livello dell'infezione calerà ulteriormente e si andrà verso la normalità".