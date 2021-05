Covid: Cuomo, a New York resta obbligo mascherina al chiuso

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - Nello stato di New York resta l'obbligo della mascherina al chiuso. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, prende quindi le distanze dalle nuove raccomandazioni federali secondo cui tutte le persone completamente vaccinate possono fare a meno di indossare la mascherina sia all'aperto che nei luoghi chiusi.

"A New York - afferma l'amministrazione Cuomo - siamo abituati ad affidarci alla scienza che ci ha guidato nel momento peggiore della pandemia e nella riapertura con successo. Abbiamo ricevuto le nuove indicazioni dei CDC sull'uso della mascherina e il distanziamento sociale per i vaccinati e le stiamo rivedendo anche con gli stati vicini ".

Dallo scorso mese nello stato di New York è consentito stare senza mascherina all'aperto se vaccinati. (ANSA).