Usa: esercito, sì alla 'coda di cavallo' per le soldatesse

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Dopo l'addio dell'obbligo dei capelli raccolti in uno chignon, l'esercito americano ha ora sdoganato anche la 'coda di cavallo' per le soldatesse. La decisione dopo che questo tipo di pettinatura era stata esclusa dalla nuova 'grooming policy', il regolamento che disciplina la cura dell'aspetto dei militari, entrata in vigore lo scorso febbraio. La nuova disposizione consente alle soldatesse di raccogliere i capelli in un'unica coda, una treccia o due trecce legate assieme. Tuttavia la lunghezza non deve superare la base della scapola quando si sta in piedi sull'attenti. Inoltre i superiori potranno richiedere di infilare la coda nell'uniforme qualora possa rappresentare un pericolo durante esercitazioni e operazioni tattiche.

L'obbligo dello chignon è stato rivisto dopo che erano sorti anche problemi di salute o di sicurezza in quanto alcune donne avevano riportato la perdita di capelli o danni al cuoio capelluto. (ANSA).