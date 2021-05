Spari a Times Square, ferite 2 donne e bimba 4 anni

Due donne e una bimba di quattro anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Times Square, una delle piazze più famose del mondo. Lo riferiscono i media Usa.

Le tre persone colpite sono state ricoverate in un ospedale di Manhattan e le loro vite non sono in pericolo, secondo la polizia. Ignoto il motivo degli spari, avvenuti all'incrocio tra la 7 Avenue e la 44/ma strada. Finora non è stato arrestato alcun sospetto.

L'indagine è ancora in corso", ha riferito la polizia senza fornire altri dettagli, anche se nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa. "Fortunatamente questi passanti innocenti sono in condizioni stabili", ha twittato il sindaco Bill de Blasio. "Gli autori di questa violenza sono ricercati e la polizia li condurrà davanti alla giustizia. Il fiume di armi illegali che arrivano a New York deve fermarsi", ha aggiunto.

Times Square è uno dei luoghi turistici piu' affollati del mondo ma dopo la pandemia, con la chiusura dei teatri, è cambiata e ha visto aumentare i crimini violenti. La Grande Mela ha cominciato a 'riaprire' nei giorni scorsi, allentando le misure contro il Covid.