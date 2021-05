Capo Wto, bene proposta Usa sulla rimozione dei brevetti

(ANSA) - GINEVRA, 06 MAG - "Accolgo con grande soddisfazione l'intenzione" degli Stati Uniti "di coinvolgere i sostenitori di una rinuncia temporanea del trattato internazionale sulla proprietà intellettuale per aiutare a combattere la pandemia": lo ha dichiarato la direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala, esprimendo soddisfazione per l'annuncio da parte della rappresentante statunitense del Commercio Katherine Tai sulla rimozione temporanea delle restrizioni ai brevetti per i vaccini per il Covid. (ANSA).