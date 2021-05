Covid: Usa, crollo delle nascite, mai così poche in 50 anni

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il tasso di natalità negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 50 anni. Lo rileva un studio del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) che individua la causa nell'incertezza economica causata dalla pandemia di coronavirus. Lo riporta il Guardian.

Il tasso è in calo da oltre 10 anni ma nell'anno del Covid è arrivato a 1,6 per donna, ben al di sotto del 2,1 necessario affinche' ci sia il ricambio generazionale. (ANSA).