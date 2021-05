Covid: New York riapre la sua metropolitana 24 ore su 24

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAG - La città di New York riapre la sua metropolitana 24 ore su 24, dopo averla chiusa diverse ore la notte durante l'anno di pandemia per le pulizie. Lo riportano i media americani citando alcune fonti vicine al governatore Andrew Cuomo. La riapertura sarà dal 17 maggio e rappresenta un nuovo segnale del ritorno alla normalità della città, che è stata epicentro del Covid negli Stati Uniti. (ANSA).