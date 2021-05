Usa, obbligo di mascherina fino al 13/9 sui mezzi pubblici

(ANSA) - WASHINGTON, 01 MAG - La Transportation Security Administration (Tsa), l'agenzia federale Usa preposta alla sicurezza dei trasporti, ha prorogato sino al 13 settembre l'obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina negli aeroporti, negli aerei, nei bus e nei treni. La decisione è stata presa sulla base delle ultime linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia governativa per la prevenzione delle malattie. L'obbligo di mascherina sarebbe scaduto l'11 maggio. (ANSA).