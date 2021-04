Covid: Usa, crociere in estate con 95% passeggeri vaccinati

(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - Le navi da crociera potranno tornare a viaggiare per i porti americani in estate a patto che il 98% dei membri dell'equipaggio e il 95% dei passeggeri siano vaccinati. Lo affermano le autorità sanitarie americane, secondo quanto riportato dai media. "Siamo consapevoli che l'industria crocieristica non sarà mai un'attiivtà a rischio zero e vogliamo far ripartire le attività in modo da mitigare i rischi di trasmissione a bordo e nelle comunità portuali", spiegano le autorità. (ANSA).