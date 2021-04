Cina a Biden, no all'imposizione degli ideali democratici

(ANSA) - PECHINO, 29 APR - La Cina ritiene "normale competere" con gli Usa in alcune aree, ma come in "una gara di atletica leggera, non in un duello all'ultimo sangue". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, sul primo discorso al Congresso del presidente Joe Biden, ha avvertito che "costringere altri Paesi ad accettare il proprio sistema democratico creerà solo divisioni, intensificherà le tensioni e minerà la stabilità". Wang, tuttavia, ha anche accusato Washington di "aver violato il principio di mercato della concorrenza leale" e di "politicizzare" questioni come economia, commercio e tecnologia. (ANSA).