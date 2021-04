Usa: appello a Trump, 'convinca i suoi fan a vaccinarsi'

(ANSA) - WASHINGTON, 27 APR - Pressing su Donald Trump perchè lanci un appello ai suoi sostenitori invitandoli a vaccinarsi contro il Covid. Alcuni dei più stretti consiglieri dell'ex presidente americano, riportano i media americani, sarebbero infatti preoccupati dagli ultimi sondaggi, quelli che mostrano come circa la metà degli elettori repubblicani si dichiarino scettici sulla somministrazione del vaccino, se non addirittura No Vax. Una situazione che rischia di minacciare il raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge in America.

Trump sarebbe stato quindi invitato a esercitare tutta la sua influenza su chi lo ha votato nel 2020, oltre 74 milioni di elettori. Per convincere l'ex presidente c'è chi lo avrebbe messo in guardia dal rischio di mettere a rischio la sua eredità sul fronte del successo della ciorsa ai vaccini. Il tycoon non ha finora mai partecipato ad alcuna campagna pubblicitaria per promuovere la vaccinazione, come fatto invece dagli altri ex presidenti Usa. (ANSA).