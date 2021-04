Vaccini: in California obbligatori in università pubbliche

(ANSA) - NEW YORK, 23 APR - In una mossa senza precedenti negli Stati Uniti, le università pubbliche della California renderanno obbligatorio il vaccino anti-Covid per gli studenti.

Lo riportano i media Usa. La misura interesserà anche il corpo docente e tutti gli altri dipendenti. L'obbligo del vaccino scatterà dal prossimo semestre, quello autunnale che parte a settembre, e coinvolgerà circa 800 mila studenti. Sia la California State University che la University of California prevedono di riprendere i corsi in presenza già da fine agosto.

(ANSA).