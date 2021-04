Donald Trump appoggia Marco Rubio per il senato nel 2022. Dopo averlo preso in giro durante la campagna elettorale del 2016, l'ex presidente lo loda per il suo impegno in Florida. Ivanka Trump ha accarezzato l'ipotesi di candidarsi in Florida per il Senato ma nei mesi scorsi ha fatto un passo indietro e ha chiamato Rubio per comunicargli che non lo avrebbe sfidato.