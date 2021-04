Usa: turista americano colpito da proiettile a Times Square

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Un turista americano, proveniente dallo stato del Kansas, è stato raggiunto da un proiettive vagante nella zona di Times Square, nel cuore di Manhattan. L'uomo di 44 anni stava rientrando in albergo quando è stato colpito ad una spalla. E' stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita. La polizia ha fermato un residente di New York e si indaga sulle cause. (ANSA).