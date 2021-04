Trump chiede boicottaggio Coca Cola ma continua a berla

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Donald Trump scivola sulla Coca Cola. Mentre chiede ai suoi sostenitori di boicottarla per essere una delle aziende che protesta contro la stretta sul diritto di voto dello stato della Georgia, il tycoon non rinuncia dietro le quinte a consumare la sua bibita con le bollicine preferita. A tradirlo è stata una foto su Twitter, postata sull'account del suo ex consigliere Stephen Miller che fatto visita all'ex presidente nel suo nuovo ufficio a Mar-a-Lago. Trump appare sorridente dietro la sua scrivania, e, anche se nascosta, è impossibile non notare dietro un telefono l'inconfondibile forma della classica bottiglia di Diet Coke. Sui social si scatena l'ironia di molti utenti: "Sembra che il boicottaggio della Coca Cola non sia ancora iniziato ufficialmente a Mar-a Lago". (ANSA).