Jill Biden indossa calze a rete e i social si scatenano

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Jill Biden sfoggia un paio di calze a rete nere e i social si scatenano. La first lady americana, 69 anni, è stata fotografata mentre scendeva dall'Air Force One di ritorno da un volo in California. Il look, total black, era completato da una gonna in pelle a pieghe e sopra il ginocchio e un paio di stivaletti col tacco.

I commenti non si sono fatti attendere, e la mise fa discutere. "Madonna ha chiamato, rivuole il suo look pacchiano", si legge in un post su Twitter. "Potranno anche essere abiti costosi, ma sembra davvero volgare vestita in quel modo. Che imbarazzo di first lady", si legge in un altro tweet. Qualcun altro è andato oltre affermando che Jill Biden non ha più l'età per certe mise. "Hey Jill Biden, non si chiama Forever61 per un chiaro motivo", si legge in un post in riferimento alla catena di negozi di abbigliamento per adolescenti Forever21. "Jill è davvero troppo anziana per indossare una gonna così corta e quelle calze in pubblico", si legge in un altro post.

Altri però sono scesi in campo in difesa della moglie del presidente americano. La giornalista della Casa Bianca, April Ryan, ha detto che il look della first lady è "un sexy sofisticato". In altri commenti su social media si legge poi come "la signora Biden può indossare ciò che vuole". (ANSA).