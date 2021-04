(ANSA) - NEW YORK, 01 APR - Facebook vieta anche "la voce di Donald Trump", bloccando un video pubblicato sul profilo della nuora Lara Trump in cui lei stessa intervista l'ex presidente.

In seguito al post la moglie di Eric, nonché commentatrice per Fox News, ha ricevuto una email da Facebook nella quale si specificava che, a causa del blocco degli account Facebook e Instagram di Trump, qualsiasi contenuto pubblicato anche solo con la sua voce sarebbe stato rimosso. Uno screenshot dell'email è stato condiviso dalla Trump. "Ed ecco che siamo ad un passo da 1984 di Orwell", ha commentato. Gli account di Trump sono stati sospesi dopo l'assolto al Congresso. (ANSA).