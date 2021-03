Biden propone piano infrastrutture da 2.000 miliardi dlr

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi un piano per investire 2.000 miliardi di dollari in otto anni in infrastrutture nazionali con un focus sui trasporti. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca.

Il piano, che Biden presenterà il piano durante un discorso a Pittsburgh, prevede un budget di 620 miliardi di dollari per modernizzare la rete di trasporti del paese, oltre 32.000 chilometri di strade e autostrade. Il piano "creerà milioni di posti di lavoro ben retribuiti, ricostruirà le infrastrutture del nostro paese e posizionerà gli Stati Uniti davanti alla Cina", ha detto il funzionario.

I giganteschi investimenti sulle infrastrutture previsti dal piano che il presidente americano Joe Biden presenterà oggi sarebbero finanziati in particolare da un aumento delle imposte sulle imprese, che passerebbe dal 21% al 28%. Secondo la Casa Bianca, questo tasso rimarrebbe, dopo questo aumento, al minimo dalla Seconda guerra mondiale, ad eccezione degli anni trascorsi dalla riforma fiscale di Donald Trump approvata nel 2017