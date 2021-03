Usa: video shock, a Ny uomo prende a calci donna asiatica

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Non si fermano a New York gli attacchi contro gli asiatici. In uno degli ultimi una donna di 65 anni è stata scaraventata a terra da un uomo di grossa corporatura e poi colpita sul viso con diversi calci. Le scene di violenza sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza piazzate su una strada nella West Side di Manhattan, mentre alcune guardie addette alla sicurezza di un edificio stavano a guardare. "Tu non appartieni a qui..", si vede affermare l'assalitore. La donna è stata ricoverata in ospedale e ha subito la frattura del bacino.

Un altro video shock mostra un attacco ai danni di un asiatico questa volta nella metropolitana di New York. Nella sequenza delle immagini si vede un uomo che, apparentemente senza motivo, aggredisce un passeggero quasi soffocandolo. La vittima è rimasta quindi priva di sensi. Da quando è iniziata la pandemia, gli attacchi nei confronti degli asiatici sono arrivati quasi a quota 4 mila a livello nazionale. Nella maggior parte dei casi sono contro donne. (ANSA).