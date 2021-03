Legali, 'processo Floyd un referendum sulla giustizia Usa'

Il processo per la morte di George Floyd è un vero e proprio "referendum sulla giustizia americana", per vedere se negli Stati Uniti possano essere garantiti "giustizia e uguaglianza per tutti". Lo affermano poco prima dell'avvio del processo i legali della famiglia dell'afroamericano ucciso dall'ex agente di polizia Derek Chauvin.

L'agente si presenta oggi sul banco degli imputati e davanti ad un Paese che, col fiato sospeso, chiede giustizia per il 46enne afroamericano ucciso

brutalmente per una banconota da 20 dollari contraffatta.