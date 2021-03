Afghanistan:Blinken,manterremo promessa fine guerre infinite

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Joe Biden manterrà la promessa di mettere fine alle guerre senza fine come quella in Afghanistan.

Lo afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un'intervista a Cnn. Nel valutare il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, gli Stati Uniti - mette in evidenza Blinken - tengono in considerazione anche le opinioni e i punti di vista degli alleati della Nato. (ANSA).