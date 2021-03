==Big Tech: Attali, hanno un potere immenso, Biden agisca

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il futuro dei media "sarà ibrido".

Lo dice in un'intervista a 'La Repubblica' l'economista e saggista Jacques Attali, secondo il quale Biden "deve smantellare Google, Facebook e gli altri dividendoli in diversi rami di attività per ripristinare le regole della concorrenza".

Fino agli anni Novanta "c'è stato un circolo virtuoso tra stampa, radio e tv. Dagli anni Duemila, è cambiato tutto: Internet li sta inghiottendo in un unico spazio globale non regolamentato - sottolinea - oggi la diffusione dei giornali è solo un quarto di quello che era vent'anni fa".

I social network "sono diventati dei media, quasi senza che ce ne accorgessimo. Loro stessi non vogliono definirsi come editori, con tutte le responsabilità che ne conseguono, ma intanto si sono appropriati di contenuti di informazione". Ormai "stiamo andando verso la fusione tra stampa, tv, radio e Internet". Gli editori "tentano di far pagare i loro contenuti digitali, ma è molto difficile difendersi dall'oligopolio delle Big Tech".

Le direttive "già adottate nell'Unione europea, insieme al nuovo Digital Act del commissario Thierry Breton, sono tentativi lodevoli. Ma non mi farei troppe illusioni: i colossi americani bloccheranno tutto". L'unica soluzione è considerare "che i social ormai fanno un servizio pubblico e quindi devono piegarsi a regole per garantire la collettività". Nessuno Stato, democratico o meno, "può lasciare un potere così immenso ad aziende private. Biden deve agire ora prima che queste aziende statunitensi diventino entità sempre più globali e inafferrabili anche per l'amministrazione americana".

I giornalisti, "e aggiungo gli insegnanti, hanno una grande missione: la ricerca e la difesa della verità. Nonostante le tecnologie, rimarrà sempre un lavoro artigianale di fact-checking nella battaglia contro la disinformazione".

