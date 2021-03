Spari al supermercato in Colorado, vittime

Un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato King Soopers a Boulder, in Colorado, facendo diverse vittime. Le immagini trasmesse da alcuni media locali hanno mostrato un uomo bianco in pantaloncini e senza maglietta ammanettato dalla polizia, poi corpi senza vita a terra all'interno e all'esterno del supermercato.

Sul posto la polizia e l'Fbi.