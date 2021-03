Usa, confronto duro e diretto in summit con Cina

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 19 - Le discussioni tra i capi della diplomazia americana e cinese nel vertice in Alaska sono state "dure e dirette", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan al termine dei due giorni di faccia a faccia. Nonostante le tensioni, "siamo stati in grado di avere una conversazione molto franca nel corso di queste numerose ore di riunione su un ordine del giorno esaustivo", gli ha fatto eco il segretario di stato Anthony Blinken davanti alla stampa. I responsabili cinesi hanno lasciato Anchorage senza fare dichiarazioni. (ANSA).