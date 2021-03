In California la prima comunità con case in stampa 3D

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAR - La California si appresta ad ospitare la prima comunità di abitazioni realizzate con stampa in 3D. Il progetto è opera della società immobiliare Palari Group, che ha in programma di costruire 15 case in 3D, completamente ecologiche, su un terreno a Rancho Mirage, una comunità esclusiva nella Coachella Valley non lontano da Palm Springs.

Ogni casa, di circa 135 mq, sarà realizzata in materiale composito resistente all'acqua, al fuoco e alle termiti. Le abitazioni saranno costruite con dei pannelli modulari stampati in una struttura di Oakland e assemblate sul sito dove sorgeranno. Come una sorta di mattoncini Lego.

Le case saranno dotate anche di una piscina e il prezzo di partenza è di circa 600 mila dollari. (ANSA).