Usa: senato conferma Becerra, primo ispanico a guida sanità

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Il senato americano ha approvato la nomina di Xavier Becerra a ministro della salute e della sanità dell'amministrazione di Joe Biden. Becerra sarà il primo ispanico a guidare il Dipartimento. Il via libera è arrivato con 50 voti a favore e 49 contrari, con la senatrice Susan Collins l'unica fra i repubblicani a votare con i democratici. Becerra è stato criticato dai conservatori per non essere qualificato per l'incarico e per sostenere il diritto all'aborto. (ANSA).