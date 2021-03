Usa: Blinken, azioni Cina minacciano stabilità globale

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Le azioni della Cina "minacciano" la stabilità globale. Lo afferma il segretario di stato americano, Antony Blinken in Alaska per il primo incontro di alto livello fra funzionari dell'amministrazione di Joe Biden e di Pechino. Blinken spiega che gli Stati Uniti intendono sollevare nel corso dell'incontro i temi dello Xinjiang e di Hong Kong. (ANSA).