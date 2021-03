Usa: Elon Musk si fa incoronare da Tesla 're del Tech'

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - La casa automobilistica elettrica Tesla ha incoronato il suo miliardario fondatore e amministratore delegato Elon Musk con un nuovo titolo, 'Technoking'. Il capo del settore finanziario, Zach Kirkhorn,"sarà invece 'Master of Coin".

I titoli sono stati depositati alla Sec (Securities and Exchange Commission), la Consob americana. "Elon e Zach manterranno anche le rispettive posizioni di amministratore delegato e direttore finanziario", si legge nel documento.

Musk, che ha più di 41 milioni di follower su Twitter e una fortuna ora stimata in oltre 180 miliardi di dollari, ha avuto diverse dispute con l'autorità regolatrice. Tre anni fa dopo aver reso noto su Twitter un piano per privatizzare Tesla la Sec lo ha accusato di frode, sanzionato con una multa da 20 milioni di dollari e gli ha chiesto di dimettersi. (ANSA).