Biden, in 10 giorni traguardo 100 milioni di vaccinazioni

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 15 - Nei prossimi 10 giorni saranno completate 100 milioni di vaccinazioni sulle braccia degli americani e consegnati 100 milioni di assegni Covid nelle loro tasche: lo ha detto il presidente Joe Biden illustrando il piano da 1900 miliardi di dollari contro la pandemia in una conferenza stampa in diretta tv dalla Casa Bianca. Biden aveva indicato inizialmente come obiettivo 100 milioni di inoculazioni nei suoi primi 100 giorni ma lo raggiungera' nei primi 60 giorni. (ANSA).