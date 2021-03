Daily Mail 'Meghan aspira alla presidenza, contatti con dem'

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Meghan Markle sogna di diventare presidente degli Stati Uniti e avrebbe già iniziato a tessere la sua tela fra i democratici. Almeno secondo il Daily Mail, che cita alcune fonti secondo le quale la duchessa di Sussex intenderebbe usare il clamore suscitato dall'intervista con Oprah Winfrey per lanciare la sua carriera politica. Markle - sostiene il tabloid - punterebbe alle elezioni del 2024 nel caso in cui Joe Biden, che sarebbe allora 82enne, decidesse di non candidarsi per il secondo mandato. (ANSA).