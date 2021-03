Covid: Broadway promette, luci si riaccenderanno, torneremo

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Le luci di Broadway si sono spente un anno fa. Ma gli artisti promettono: "Torneremo". E lo fanno improvvisando uno spettacolo a Times Square per la gioia dei pochi presenti. Cantano e ballano intravedendo il ritorno sul palcoscenico. I teatri di Broadway dovrebbero infatti riaprire in settembre, dopo il Labor Day che cade il 6 settembre, a meno che le autorità non decidano di cambiare la tabella di marcia.

I teatri sono stati i primi a chiudere per la pandemia lasciando centinaia di artisti senza lavoro, e costretti a improvvisare piece teatrali in strada o online per sopravvivere.

Alcuni hanno cercato un'occupazione completamente diversa ma ora sono pronti a tornare. E le riaperture dei cinema in diversi stati lasciano ben sperare Broadway. (ANSA).