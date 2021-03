Centinaia di bimbi migranti in custodia, emergenza in Texas

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Centinaia di bambini e teenager migranti sono sotto la custodia del Border Patrol in Texas in strutture pericolosamente sovraffollate dove i letti scarseggiano, l'accesso alle docce è centellinato e mancano prodotti di base per l'igiene, quali shampoo e sapone. Lo denunciano con i media americani alcuni legali che hanno avuto modo di avere contatti con i bambini a Donna, in Texas, dove alcuni sono detenuti da settimane senza poter avere contatti con i genitori. Ai legali l'amministrazione Biden ha vietato l'accesso nelle strutture fatte di maxi tendoni. Il numero di bambini non accompagnati che attraversano il confine del Messico per entrare negli Stati Uniti è in aumento: secondo alcune stime sono 3.000 i bambini attualmente sotto la custodia delle autorità americane. (ANSA).