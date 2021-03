Usa: l'attore McConaughey valuta corsa a governatore Texas

L'attore premio Oscar Matthew McConaughey valuta di scendere in politica e di candidarsi a governatore del Texas, seguendo le orme di Arnold Schwarzenegger in California. "Lo sto considerando seriamente", ha detto l'attore che, se si candidasse, si troverebbe a sfidare l'attuale governatore Greg Abbott. Non è chiaro se McConaughey è democratico e repubblicano: quello che è evidente è che ha a cuore il suo stato, dove ha avviato diversi progetti filantropici tramite la sua fondazione. (ANSA).